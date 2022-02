Atelier de découverte de la nature : les coléoptères Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Atelier de découverte de la nature : les coléoptères —————————————————- ### À partir de 12 ans, rdv à l’accueil des Jardins du Muséum, durée 2h. Lucane, charançon, coccinelle, bousier, cétoine, doryphore… Ces noms évoquent la diversité des insectes, mais plus encore, celle de l’ordre des coléoptères. Un animal sur quatre sur Terre est l’un de ces insectes, à la forte carapace et extrêmement diversifiés. Ils occupent la grande majorité des milieux naturels. Vous découvrirez au cours de cette matinée, la vie, les secrets, et l’importance du rôle de ces fascinants insectes dans les écosystèmes. **Avec,** Paul DUR _Crédit photo : ©AdobeStock_Michał Kozera_

Tarif : 5 €

Rendez-vous à l’accueil des Jardins du Muséum Jardins du Muséum à Borderouge 24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

