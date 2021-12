Toulouse Jardins du Muséum à Borderouge Haute-Garonne, Toulouse Atelier de découverte de la nature : la mare Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Jardins du Muséum à Borderouge, le samedi 12 mars 2022 à 10:00

Petite ou grande, la mare recèle une biodiversité bien souvent insoupçonnée : plantes, amphibiens, insectes, mollusques etc. Équipés d’épuisettes et de boîtes loupe, penchons-nous sur les nombreux habitants de ces zones humides méconnues, qui nous rendent parfois bien des services. Animé par Mickaël Nicolas, éducateur en environnement à Nature En Occitanie Crédit : Nature En Occitanie

5 €, réservation sur site internet ou à l’accueil

Plantes, amphibiens, insectes, mollusques… Venez découvrir la biodiversité insoupçonnée d’une mare ! Jardins du Muséum à Borderouge 24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T12:00:00

