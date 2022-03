Atelier de découverte de la nature : Amours et désamours, le monde des insectes Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Jardins du Muséum à Borderouge, le samedi 14 mai à 10:00

Punaise diabolique ou bête à Bon Dieu, les insectes sont tantôt appréciés tantôt mal aimés. Guidés par un entomologiste de **Nature En Occitanie**, partons à la **découverte des insectes des Jardins du Muséum**. Loupes et filets en main, nous parcourrons leurs habitats pour les observer et apprendre à les reconnaître. Et si la cohabitation était possible ? Animé par **Pierre-Olivier Cochard, entomologiste à Nature En Occitanie.** _Crédits photo : ©MNicolas_ **Cette visite est accessible au public en situation de handicap visuel, mental, cognitif et psychique.** Inscription uniquement pour les publics en situation de handicap [[museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr](mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr)](mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr)

Tarif 5€, dans la limite des places disponibles.

Atelier de découverte de la nature, à partir de 12 ans Jardins du Muséum à Borderouge 24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

