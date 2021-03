Châtenois Châtenois Bas-Rhin, Châtenois Atelier de décoration florale Châtenois Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Atelier de décoration florale, 4 juin 2021-4 juin 2021, Châtenois. Atelier de décoration florale 2021-06-04 20:00:00 – 2021-06-04 22:00:00

Châtenois Bas-Rhin Châtenois EUR Ateliers animés par Christophe Kempf de « Boule de mousse » avec comme thèmes : « les tulipes » en janvier, « les renoncules » en mars et « les pivoines » en juin. Atelier de décoration florale au foyer socio-culturel – places limitées +33 3 88 82 02 74 Atelier de décoration florale au foyer socio-culturel – places limitées Ateliers animés par Christophe Kempf de « Boule de mousse » avec comme thèmes : « les tulipes » en janvier, « les renoncules » en mars et « les pivoines » en juin.

