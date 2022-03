Atelier de décoration d’œufs à la mode préhistorique Brassempouy Brassempouy Catégories d’évènement: Brassempouy

Landes

Atelier de décoration d’œufs à la mode préhistorique Brassempouy, 18 avril 2022, Brassempouy. Atelier de décoration d’œufs à la mode préhistorique PréhistoSite de Brassempouy 404 rue du musée Brassempouy

2022-04-18 – 2022-04-18 PréhistoSite de Brassempouy 404 rue du musée

Brassempouy Landes Brassempouy EUR 4 Amusez-vous avec l’atelier décoration d’œufs à la mode préhistorique ( tarif en supplément du billet d’entrée ) ! Avec des ocres naturelles, amusez-vous à peindre des œufs en plâtre ou même à les graver avec des outils en silex. +33 5 58 89 21 73 PréhistoSite de Brassempouy

PréhistoSite de Brassempouy 404 rue du musée Brassempouy

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Brassempouy, Landes Autres Lieu Brassempouy Adresse PréhistoSite de Brassempouy 404 rue du musée Ville Brassempouy lieuville PréhistoSite de Brassempouy 404 rue du musée Brassempouy Departement Landes

Brassempouy Brassempouy Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brassempouy/

Atelier de décoration d’œufs à la mode préhistorique Brassempouy 2022-04-18 was last modified: by Atelier de décoration d’œufs à la mode préhistorique Brassempouy Brassempouy 18 avril 2022 Brassempouy Landes

Brassempouy Landes