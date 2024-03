Atelier de décor sur carreau de faïence Rouen, samedi 6 avril 2024.

Atelier de décor sur carreau de faïence Rouen Seine-Maritime

Composez votre motif et initiez-vous au décor au pinceau sur un carreau de faïence. Céline partagera avec vous sa passion de la terre vernissée et du décor. En assemblant plusieurs éléments, vous pourrez créer votre propre motif et le tracer sur une plaque. Quelques semaines plus tard, vous serez attendus à La Galerie des Arts du feu pour récupérer votre création. L’occasion idéale pour découvrir l’offre de cours proposée tout au long de l’année par nos créateurs cours de céramique, création de mobile en vitrail, sculpture d’après modèle vivant, tournage ou encore réalisation de bijoux en cuivre émaillé quelle sera votre prochaine découverte créative ?

Nombre de participants limité, sur réservation. À partir de 12 ans. Environ 1h30.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 16:00:00

fin : 2024-04-06 17:30:00

186 Rue Martainville

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie contact@galeriedesartsdufeu.fr

