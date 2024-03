Atelier de danses irlandaises Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc, samedi 16 mars 2024.

Atelier de danses irlandaises Dañs ha Kan Lanvrieg vous propose un atelier de danse irlandaise Samedi 16 mars, 10h00 Ti ar Vro-l’Ôté 20€ prix

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:30:00+01:00

L’association Dañs Ha Kan Lanvrieg invite Jerry O’Reilly et Rosie Davis de la Brooks Academy of Dublin pour la première fois en Bretagne afin de nous initier ou perfectionner nos pas de set-dancing et de danses de Céilí.

Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ [{« type »: « email », « value »: « danshakan@proton.me »}] Maison des cultures de Bretagne

danse irlandaise