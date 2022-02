Atelier de danses “Folk” 19,Avenue de Lyon Face à la gare,Saint-Rambert-d’Albon (26)

Avec les musiciens du “Collectif de la Valloire” (Si vous etes musiciens vous pouvez vous joindre à nous). **Chaque avant dernier et dernier mardi du mois de 19h à 21h.** Valses, scottishs, mazurkas, bourrées succéderont à des danses collectives comme le cercle circassien ou la chappeloise. Novice ou habitué-e du parquet, venez découvrir et/ou faire découvrir les danses Folk. (Partageons….) Toutes les danses sont jouées par un collectif de la région qui se réunit la semaine précédant l’atelier afin d’apprendre et/ou réviser les musiques. **Venez passer un moment agréable.** Reprise de l’activité dans le respect des regles concernant le “Covid” Attention: Pass sanitaire obligatoire. Contact: Patrick 06 81 31 01 60 Mardi 22 mars 2022. (Pour les musiciens) Mardi 29 mars2022. (Pour les musiciens et danseurs) *source : événement [Atelier de danses “Folk”](https://agendatrad.org/e/35599) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

15 Euros / trim (Essai gratuit)

avec Collectif de la Valloire

