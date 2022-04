Atelier de danse verticale “Hisse émoi” avec la Cie Retouramont

2022-04-29 – 2022-04-29 EUR 3 Changez de point de vue sur l’abbaye ! A l’aide d’une tyrolienne partant du sol de l’église, vous serez conduits dans les airs en toute sécurité. L’atelier sera animé par un danseur de la Compagnie Retouramont qui ponctuera l’après-midi de micro performances.

Pionnière dans la pratique de la danse verticale, la Compagnie Retouramont est reconnue par la profession comme la référence dans son domaine. Réservation obligatoire. À partir de 5 ans. Tarif : 3€ par participant. Changez de point de vue sur l’abbaye ! A l’aide d’une tyrolienne partant du sol de l’église, vous serez conduits dans les airs en toute sécurité. Atelier animé par la Cie Retouramont. Réservation obligatoire. À partir de 5 ans. Tarif : 3€ par participant. Changez de point de vue sur l’abbaye ! A l’aide d’une tyrolienne partant du sol de l’église, vous serez conduits dans les airs en toute sécurité. L’atelier sera animé par un danseur de la Compagnie Retouramont qui ponctuera l’après-midi de micro performances.

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

