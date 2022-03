atelier de danse traditionnelle le bourg pelussin,pelussin (42), 8 avril 2022, .

atelier de danse traditionnelle

le bourg pelussin, pelussin (42), le vendredi 8 avril à 20:30

atelier de danses trad :acceuil a 20h15, petit échauffement: une danse irlandaise au programme et une danse bretonne une choregraphie de bourree à quatre et une bourree du berry collective revoir la grande pastourelle et cassiopée et en fonction de ce que le groupe a envie de danser, on improvise, une danse surprise en debut de scéance!!!!! musiciens, n hésitez pas a venir nous accompagner, venez nombreux cet atelier est ouvert a tous et tous niveaux. apportez des chaussures qui ne font pas de marques au sol car on est dans une salle de motricité pour enfant,merçi d avance pas besoin de s inscrire, vous pouvez me contacter au:07 86 00 60 35 par sms ou un mail:pascaleborde@aol.com l ecole se situe en face de la pharmacie au milieu de pélussin, grand parking pour se garer. *source : événement [atelier de danse traditionnelle](https://agendatrad.org/e/35918) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

soiree au chapeau

avec association croq folk

le bourg pelussin,pelussin (42) pelussin salle des fetes le bourg pelussin, 42410 pelussin, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T00:30:00