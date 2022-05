Atelier de danse trad’ Salle des fêtes, 19 mai 2022, Nalliers.

Atelier de danse trad’

Salle des fêtes, le jeudi 19 mai à 20:00

Atelier de découverte (et ou de révision) de danses traditionnelles du Poitou, du Berry et d’ailleurs. Nous dansons en ronde, en ligne, à deux, quatre … Une occasion de se reconnecter à nos racines avec ces danses dansées jadis dans nos villages et transmises de génération en génération. Danser et rire, car ces danses sont essentiellement joyeuses, conviviales et, cerise sur le gâteau, énergisantes.

Adhésion MJC La Vigne aux Moines

Atelier d’apprentissage et ou révision de danses traditionnelles

Salle des fêtes rue des Ecoles 86310 Nalliers Nalliers Vienne



2022-05-19T20:00:00 2022-05-19T22:00:00