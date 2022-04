Atelier de danse sensorielle Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

Cusset

Atelier de danse sensorielle Cusset, 9 avril 2022, Cusset.

2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-09 13:00:00

Cusset Allier Cusset EUR 30 30 Méditation en mouvement

Engagement dans son geste

Expression de soi

Détente et ancrage

matiere.inkarne@gmail.com +33 6 63 87 22 31 https://inkarne.wixsite.com/inkarne/danse-sensorielle

