le vendredi 24 juin à 19:30

**Recherche de complices pour le bal rock avec La Ruse.** La compagnie a besoin de vous pour guider le soir du bal les autres spectateurs (se laisser gagner par l’énergie de la musique, c’est le secret !) **A partir de 8 ans, gratuit**

Sur réservation, gratuit

vendredi 24 juin 2022 de 19h30 à 21h30 à la Ferme d'en Haut

