Atelier de danse pour jeune public Saint-Affrique, 19 décembre 2022

2022-12-19 – 2022-12-19 Place de l’Hôtel de Ville Aveyron Saint-Affrique 2 EUR De 6 à 13 ans. Sur inscription à la mairie de Saint-Affrique Enfants et ados peuvent venir s’initier à une séance de danse avec A Corps Danses. Au programme : détente, et plaisir du jeu, spontanéité du mouvement dansé et chorégraphie instantanée. OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT

