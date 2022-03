Atelier de danse pour enfants par Émilie Lalande Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Atelier de danse pour enfants par Émilie Lalande Aix-en-Provence, 27 mars 2022, Aix-en-Provence. Atelier de danse pour enfants par Émilie Lalande Studio Bagouet / Pavillon Noir 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence

2022-03-27 10:30:00 10:30:00 – 2022-03-27 11:30:00 11:30:00 Studio Bagouet / Pavillon Noir 530 Avenue Mozart

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 15 15 Dans le cadre de “Une 5e Saison” – Biennale d’Art et Culture de la ville d’Aix-en-Provence. Atelier de danse pour enfants âgés de 8 à 10 ans mené par Émilie Lalande, chorégraphe de la compagnie (1)Promptu. billetterie@preljocaj.org +33 4 42 93 48 14 https://www.preljocaj.org/ Dans le cadre de “Une 5e Saison” – Biennale d’Art et Culture de la ville d’Aix-en-Provence. Studio Bagouet / Pavillon Noir 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence

