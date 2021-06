Orleans Centre Chorégraphique National d'Orléans Loiret, Orléans Atelier de danse pour enfants avec deux interprètes de « Queen Blood » de Ousmane Sy Centre Chorégraphique National d’Orléans Orleans Catégories d’évènement: Loiret

Samedi 10 juillet, 11h – 13h avec Allauné Blegbo et Valentina Dragotta au CCNO – 37 rue du Bourdon Blanc pour les enfants de 8 à 12 ans En lien avec le spectacle de danse _Queen Blood_ d’Ousmane Sy programmé par la Scène nationale d’Orléans le 9 juillet à 20h30, le CCNO invite deux interprètes de la pièce à partager durant cet atelier auprès d’un jeune public des matériaux, danses, et mouvements issus du spectacle qui questionne la notion de féminité.

10 € / 8 € carte Scène nationale et abonné·e CCNO

