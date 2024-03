Atelier de danse parent/enfant La Maison Nugues Romans-sur-Isère, samedi 23 mars 2024.

Atelier de danse parent/enfant Pour faire suite au solo de danse ECLOSION, nous proposons un atelier/ goûter pour les 3/6 ans avec un parent. Samedi 23 mars, 16h15 La Maison Nugues

Les ateliers du Clown fleurette :

Prendre un moment hors du temps pour rencontrer son enfant à travers l’exploration corporelle, jeux ludiques et poétiques. Une exploration des premiers sens de la vie : poésie visuelle et sensorielle, développement de la motricité, et éveil au mouvement dansé. Des jeux autour de la matière, des couleurs et des formes, au rythme des saisons.

ATELIERS – pour enfants de 3 à 6 ans

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes