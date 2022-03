Atelier de danse : Louve y es-tu ? Bibliothèque Robert Sabatier, 18 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 18 juin 2022

de 14h30 à 16h30

Le samedi 18 juin 2022

de 10h30 à 12h30

gratuit

Deux ateliers de danse pour les 3-7 ans, et pour les 8-11 ans. Dansez et explorez le thème du loup dans la littérature jeunesse.

La Compagnie Môm’en Danse conçoit, met en scène et interprète des spectacles de danse, et anime des ateliers pédagogiques destinés à un jeune public et la petite enfance. Môm’en Danse a réalisé une résidence artistique dans le cadre du Contrat Territoire Lecture de la Ville de Paris, au sein de trois bibliothèques du 18ème arrondissement : Jacqueline de Romilly, Goutte d’Or et Robert Sabatier.

Ces ateliers de danse font suite au spectacle Louve y-es tu, en représentation le 14 mai dans la rue Hermel, au pied de la bibliothèque Robert Sabatier

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel Paris 75018

12 : Jules Joffrin (Paris) (137m) 85 : Jules Joffrin (Paris) (137m)



Contact :

Atelier;Danse;Enfants

Date complète :

2022-06-18T10:30:00+01:00_2022-06-18T12:30:00+01:00;2022-06-18T14:30:00+01:00_2022-06-18T16:30:00+01:00

©Compagnie Môm’en Danse