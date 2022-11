Atelier de danse libre, 10 décembre 2022, .

Atelier de danse libre



2022-12-10 – 2022-12-10

EUR 30 30 Femmes et hommes de tout âge et morphologies, venez vous faire du bien, vous amuser, ne penser à rien et vous libérer des tensions. Marie-Odile vous propose de vous libérer du stress, de vous ressourcer, de vous centrer sur votre corps et vos ressentis et de laisser les vibrations de différentes musiques calmer et apaiser vos émotions pour un meilleur équilibre.

oitt grand dax – Adobe stock

