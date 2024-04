Atelier de danse japonaise Jiuta-Maï par Yoko Sobue Théâtre Mandapa Paris, dimanche 5 mai 2024.

Le dimanche 05 mai 2024

de 10h00 à 13h00

.Public jeunes et adultes. payant Plein tarif : 10 EUR

Comment utiliser le corps, en commençant par la salutation et la marche, qui sont les bases de la danse. Ensuite, les gestes, le regard et la manipulation de l’éventail de l’école Furusawa.

Dans l’atelier, nous allons apprendre comment utiliser le corps, en commençant par la salutation et la marche, qui sont les bases de la danse. Ensuite, par des explications, nous allons essayer les répertoires de l’école Furusawa en nous concentrant sur les gestes, le regard et la manipulation de l’éventail.

Le jiuta-maï est une danse traditionnelle qui s’est perfectionnée sous la forte influence du Nô et se caractérise à la fois par la forme et l’émotion, qui progressent presque simultanément. Le Goten-maï, qui est à l’origine de l’école Furusawa de Jiuta-maï, a été interprété comme une danse de consécration et comme une source de divertissement pour les femmes vivant dans les châteaux.

Yoko Sobue est danseuse, chorégraphe et choréologue Benesh. Formée à la notation Benesh au Conservatoire national supérieur de musique et danse de Paris, elle obtient son diplôme en 2013. Depuis 2016, elle collabore avec l’ensemble de musique « Gaden » pour des spectacles du Jiuta-maï. En 2021, elle reçoit au Japon le titre de « Natori » (diplôme de professeur) de Jiuta-maï à l’école Furusawa avec le nom de scène « Yûryô Furusawa ».

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013

