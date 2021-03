7,Rue du Cougaing,Limoux (11) Atelier de danse interactif tradenbullesque 7,Rue du Cougaing,Limoux (11)

### Deuxième atelier interactif tradenbullesque jeudi 11 février 2021 **Le jeudi 18 Mars, de 15h à 17h** rejoignez-nous par vidéo interactive pour apprendre à danser ( un Zoom ). C’est facile ! Pour participer il suffit de vous munir de votre smartphone avec oreillettes et micro. Nécessité de réserver par email sur : **tradenbulle@free.fr** ### [Après notre premier atelier « zoom » du 11 février dernier](http://tradenbulle.free.fr/spip.php?article14) où nous vous montrions les « pas de base » polka, polka piquée,scottish ### Nous vous proposons de vous montrer le « pas de valse » puis la « mazurka » et enfin le « madison » – danse phare des années 60 que tout le monde adore. ### Nous devrions l’appliquer pour la Festa Familia Samedi 5 Juin Place de la république à Limoux. Pour cette deuxième vidéo nous vous montrerons valse, mazurka, madison, Les prochaines : rondeau, bourrées d’Auvergne ou d’Ariège, cercle circassien , danses de Bretagne ou des Flandres, bien d’autres encore….de quoi s’amuser en famille, dans les villages, les bals folks ou entre amis tout simplement. Le jeudi après midi sur vos écrans on vous apprend les pas, le rythme, le fun. **Animation PhileCat.** Phil est violoniste, Cat accordéoniste et les deux vous montrent les danses. Tradenbulle est présent sur Facebook le groupe s’appelle : ** »Tradenbulle »** **Rendez vous donc sur le Zoom de l’EVS le Jeudi 18 mars de 15H à 18H avec Philecat que vous pouvez retrouver sur « philecat.free.fr »** Tradenbulle est présent sur Facebook le groupe facebook s’appelle : « Tradenbulle » L’Equipage est présent sur Facebook. Le groupe facebook s’appelle : EVS – L’équipage L’Equipage Espace de vie sociale 7 rue du Cougaing 11300 Limoux A bientôt Bisous. Philippe et Catherine *source : événement [Atelier de danse interactif tradenbullesque](https://agendatrad.org/e/33160) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

