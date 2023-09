Atelier de danse inclusive avec Pamela Paniagua Sanchez Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 15h30 à 17h30

.Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 14 ans. gratuit

Dans cet atelier chacun.e trouvera sa place et nos différences seront mises en valeur comme une force expressive. La danse inclusive est la pratique de la danse ouverte à toute personne, de tout âge, avec ou sans handicap.

Nous voulons offrir un espace-temps créatif et

sécurisant où la danse serait le fil rouge autour duquel le partage, la joie et

l’accessibilité seraient mises en valeur. La danse devient un terrain dans

lequel on peut s’épanouir, se lier aux autres et à soi-même dans une ambiance

joyeuse et bienveillante.

Avec des propositions accessibles,

nous n’avons besoin ni d’aptitudes physiques, ni de répondre aux exigences esthétiques

de notre époque, juste le plaisir de bouger, de laisser le corps s’exprimer et

laisser la place à son imaginaire et à ses ressources insoupçonnées.

Pamela PANIAGUA SANCHEZ est danseuse et pédagogue. C’est en

Bolivie qu’elle a pu expérimenter le travail d’interprète, chorégraphe et

pédagogue. Elle continue à danser pour des compagnies en Ile-de-France, elle organise la soirée

chorégraphique inclusive LesDansesPartagées et elle est la la fondatrice de MOVIDA

PROJECT : se faire du bien avec la danse.

Entrée gratuite, sur inscription, à partir de 7 ans. L’atelier est entièrement accessible aux sourds, grâce à la présence d’interprètes en LSF / FR.

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

Pamela Paniagua Sanchez