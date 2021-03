La Commanderie Atelier de danse hip-hop – Top-rock [en visio] La Commanderie

Avec Massamba Djinalene Représentant l’ensemble des pas de danses debout réalisés par les danseurs de breakdance, le top rock est initialement utilisé avant le passage au sol. Avec le temps, ces pas se sont complexifiés et diversifiés pour devenir une discipline à part entière. Massamba Djibalene vous propose de découvrir ou approfondir cette danse en travaillant les variations d’énergie, la fluidité et musicalité dans le mouvement.

Sur réservation -Tarifs : 2€* – 3€ (habitant de SQY) / 3€* – 4€ (habitant hors SQY) – Tout public, dès 15 ans

Un atelier pour travailler les variations d’énergie, fluidité et musicalité dans le mouvement. La Commanderie Route de Dampierre – CD 58, 78990 Elancourt

