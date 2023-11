Atelier de danse Hip hop pour enfants Digital Village Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier de danse Hip hop pour enfants Digital Village Paris, 10 décembre 2023, Paris. Le dimanche 10 décembre 2023

de 12h00 à 13h30

.Tout public. payant 7€ enfant 12€ adulte Vos enfants découvriront les bases du Hip Hop lors de ce super atelier ! Plongez dans l’univers énergique du Hip Hop avec notre atelier exclusif pour enfants, animé par la talentueuse danseuse Camikaz ! Laissez vos petits danseurs explorer le monde du freestyle et découvrir la magie de l’expression libre dans un environnement amusant et inclusif. Les adultes sont aussi les bienvenus ! Au Programme : Exploration du Freestyle : Camikaz guidera les enfants à travers les bases du freestyle, encourageant la créativité et la confiance en soi.

Camikaz guidera les enfants à travers les bases du freestyle, encourageant la créativité et la confiance en soi. Liberté d’Expression : L’atelier met l’accent sur l’expression individuelle, permettant aux enfants de développer leur propre style tout en apprenant les mouvements emblématiques du Hip Hop.

L’atelier met l’accent sur l’expression individuelle, permettant aux enfants de développer leur propre style tout en apprenant les mouvements emblématiques du Hip Hop. Fun et Énergie : Avec une playlist vibrante, les jeunes danseurs seront immergés dans une atmosphère dynamique et positive, favorisant la joie de la danse. Informations Pratiques : Les cours sont adaptés aux enfants de tous niveaux, des débutants aux plus expérimentés.

Les places sont limitées pour garantir une expérience immersive, alors réservez dès maintenant au camillainvernizzi@icloud.com ou par mail au cafeduvillage@digital-village.fr

Tenue confortable recommandée. Sneakers et sourires sont obligatoires ! Date et Heure : Dimanche 10 décembre de 12h à 13h30 Lieu : Digital Village Prix : 7€ par enfant (à partir de 5 ans et 12€ pour les adultes) Réservations : camillainvernizzi@icloud.com ou cafeduvillage@digital-village.fr Rejoignez nous pour une expérience inoubliable où les mouvements deviennent des formes d’expression et où chaque danseur peut laisser libre cours à sa créativité ! Camikaz et l’équipe sont impatients de partager cette aventure hip-hop unique avec vos petits talents. Réservez votre place dès maintenant pour garantir une immersion totale dans le monde du Hip Hop ! Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris Contact :

