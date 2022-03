atelier de danse graindephonie 14,Avenue du Parc,Leuville-sur-Orge (91)

atelier de danse graindephonie 14,Avenue du Parc,Leuville-sur-Orge (91), 16 mars 2022, . atelier de danse graindephonie

14, Avenue du Parc, Leuville-sur-Orge (91), le mercredi 16 mars à 21:00

Voici les propositions pour notre atelier 13 : -Laridé 8 temps ou 6 temps, au choix des musiciens -Danse portugaise le Repesseado On continue cette danse à 4 très sympa, Exemple : -Cercle dansé en lucky seven -Le menuet de la chaine, danse wallone. Thierry prendra la main -Congo -Cochinchine -bal libre à la demande, exemple : -Echelle Jacob, Galopede, Bal limousine, Bourrée 3 temps Berry, en bourrée de Sarzay, cercle, hanterdro, Valse écossaise, scottish, scottish impaire, chapelloise,…. *source : événement [atelier de danse graindephonie](https://agendatrad.org/e/35921) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

0

avec graindephonie 14,Avenue du Parc,Leuville-sur-Orge (91) 14, Avenue du Parc, 91310 Leuville-sur-Orge, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T21:00:00 2022-03-16T23:00:00

Détails Autres Lieu 14,Avenue du Parc,Leuville-sur-Orge (91) Adresse 14, Avenue du Parc, 91310 Leuville-sur-Orge, France lieuville 14,Avenue du Parc,Leuville-sur-Orge (91)

14,Avenue du Parc,Leuville-sur-Orge (91) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//