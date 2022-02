Atelier de Danse de Valses Gymnase Louis Pasteur Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Atelier de Danse de Valses Gymnase Louis Pasteur, 19 mars 2022, Strasbourg. Atelier de Danse de Valses

Gymnase Louis Pasteur, le samedi 19 mars à 14:00

… Le printemps arrive et chasse la morosité : c’est l’occasion de concrétiser de nouveaux projets ! Le CIRA vous propose de faire vos premiers pas de valse ou de les améliorer en participant à ce stage de valse viennoise animé par Bernard BURGWAL et sa partenaire Michèle BAEHR. Fort de sa grande expérience en tant que professeur de danses de salon, il saura, comme chaque année, être à l’écoute de chaque couple, définir vos besoins et accompagner votre progression avec beaucoup d’empathie et en toute convivialité.

10 € par heure et par personne

Le 19 mars 2022, entrez dans le printemps en valsant… Gymnase Louis Pasteur 24 rue Humann Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Gymnase Louis Pasteur Adresse 24 rue Humann Ville Strasbourg lieuville Gymnase Louis Pasteur Strasbourg Departement Bas-Rhin

Gymnase Louis Pasteur Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Atelier de Danse de Valses Gymnase Louis Pasteur 2022-03-19 was last modified: by Atelier de Danse de Valses Gymnase Louis Pasteur Gymnase Louis Pasteur 19 mars 2022 Gymnase Louis Pasteur Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin