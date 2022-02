Atelier de danse contemporaine Villé, 19 mars 2022, Villé.

Atelier de danse contemporaine Villé

2022-03-19 – 2022-03-19

Villé Bas-Rhin Villé

Partez à la découverte de l’univers de la danse et venez découvrir des disciplines nouvelles.

Les intervenants sont des artistes du CIRA qui vous proposent 4 ateliers du mouvement accessibles à tous :

Club’in House (Cie WATT). Dans cet atelier, vous allez apprendre à vous lâcher et prendre du plaisir en dansant. Cet atelier social et fidèle à l’essence des cultures clubbing et hip-hop, a pour objectif de vous faire passer un bon moment tout en progressant. (DATE DEJA PASSEE !)

Danse contemporaine (Marie-Paule MARBACH). Construire et re-construire le corps en abordant en conscience les fondamentaux du geste dansé. On part à la recherche de l’équilibre, puis un déplacement un peu plus chorégraphié. Stimuler son imaginaire avec une recherche de créativité collective ou individuelle : le plaisir de la danse libre dans l’instant présent.

Jazz (Clément GONNEAU). Venez découvrir l’atelier Jazz. Vous traverserez la gestuelle de la danse jazz en découvrant les bases, la technique, la souplesse et l’expression. Sur des musiques rythmées, douces ou modernes et actuelles, vous danserez sur une chorégraphie permettant d’enchaîner les mouvements.

Danse et Qi-Gong (Eric LUTZ). Ce chemin de la danse propose une exploration artistique nourrie d’intuitions et d’écoutes subtiles de l’énergie. La principale caractéristique du Qi-Gong est d’associer simultanément un travail sur le corps, le souffle et l’esprit. La pratique « Danse et Qi-Gong » comporte des aspects physiques alliés à des aspects imaginaires.

Horaire :

Samedi 29/01/22 : Body Mind

Samedi 19/03/22 : Jazz

Samedi 21/05/22 : Danse et Gi-Gong.

de 14h30 à 17h30

Salle de danse

Inscription à la séance

-10% si inscription aux 4 séances.

Minimum 8 personnes max. 20 personnes

+33 3 88 58 93 00

Villé

