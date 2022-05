Atelier de danse contemporaine avec Julie Franken Pleslin-Trigavou, 21 juin 2022, Pleslin-Trigavou.

Atelier de danse contemporaine avec Julie Franken Pleslin-Trigavou

2022-06-21 19:30:00 – 2022-06-21 21:30:00

Pleslin-Trigavou 22490 Pleslin-Trigavou

Pour adultes amateurs et confirmés

Dans le cadre des Ateliers Chorégraphiques Collectifs, Julie Franken présentera un atelier ouvert à destination des amateurs de danse contemporaine.

Les Ateliers Chorégraphiques Collectifs rassemblent de nombreux participants volontaires à développer dans un esprit collectif, une démarche artistique et chorégraphique pour les adultes amateurs et confirmés. Les professionnels du monde de l’art vivant et du bien-être partagent leurs méthodes de travail afin d’engager le groupe dans un processus d’analyse du corps, d’improvisation et de création. Véritable laboratoire de l’exploration corporelle, les ACC ne sont pas des cours de danse. Basés sur le principe de l’enrichissement personnel, les ateliers sont une réflexion du corps en mouvement et sur la volonté de créer par l’intermédiaire d’un groupe. Ce projet est soutenu par les communes collaboratives afin de multiplier les champs d’activités artistiques destinés aux adultes sur le territoire breton. Tous les mois de juin, nous célébrons le travail acquis par une journée «Portes ouvertes» en élaborant des ateliers participatifs, théoriques et pratiques.

Les intervenants professionnels :

Guillaume Payen-Ascone (intervenant principal – chorégraphe de Cirrus Dance Company)

Julia Vercelli-Durand (danseuse professionnelle)

Julie Franken (danseuse professionnelle)

Lua Zen (masseuse et relation bien être)

Caroline Le Noane (danseuse professionnelle et pédagogue)

Sur inscription

cie.alphaomega.contact@gmail.com +33 2 96 89 18 16

Pleslin-Trigavou

dernière mise à jour : 2022-05-28 par