Atelier de danse classique indienne Bharata Natyam Bains-sur-Oust, 19 mars 2022, Bains-sur-Oust.

Atelier de danse classique indienne Bharata Natyam Place Nominoë Médiathèque Bains-sur-Oust

2022-03-19 10:30:00 – 2022-03-19 Place Nominoë Médiathèque

Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine Bains-sur-Oust

Une virée au Tamil Nadu.

Pour cet atelier parent-enfant, Lakshmi vous propose un temps partagé autour du bharata natyam, la danse classique du sud de l’Inde. En découvrant un morceau de danse dédié au dieu Ganesh, figure majeure de la mythologie hindoue, vous entrerez ensemble dans un univers lointain et coloré, pour vivre une connexion privilégiée avec votre enfant, et découvrir une pratique corporelle et artistique originale.

Dès 8 ans accompagné d’un parent. Sur inscription – durée : 1 heure.

Renseignements et inscriptions : Médiathèque de Bains -sur-Oust – 02.99.91.61.80 ou par mail bmbainssuroust@orange.fr

+33 2 99 91 61 80

Place Nominoë Médiathèque Bains-sur-Oust

