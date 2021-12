Atelier de danse – Barre à Terre et atelier chorégraphique Studio CIRA, 8 janvier 2022, Strasbourg.

Atelier de danse – Barre à Terre et atelier chorégraphique

Studio CIRA, le samedi 8 janvier 2022 à 14:00

ATELIERS DU MOUVEMENT Un cours de barre à terre se déroule entièrement au sol et est constitué d’une série d’exercices effectués sur place. Des exercices habituellement réalisés debout sont transposés au sol, et permettent ainsi de se libérer des tensions musculaires que peut provoquer la pesanteur. Maeva Caboche axe son travail sur le renforcement musculaire en douceur et l’étirement des muscles dans l’allongement et l’étirement des muscles dans l’allongement et la respiration. Ces exercices sont chorégraphiés et accompagnés de musique.

35 €

Maeva Caboche axe son travail sur le renforcement musculaire en douceur et l’étirement des muscles dans l’allongement et l’étirement des muscles dans l’allongement et la respiration.

Studio CIRA 28 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg Strasbourg Meinau Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-08T14:00:00 2022-01-08T17:15:00