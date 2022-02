Atelier de danse avec Timothé Ballo UFR STAPS, 1 février 2022, Orleans.

Atelier de danse avec Timothé Ballo, interprète de _Vaincre à Rome_ de Thierry Falvisaner —————————————————————————————– ### De 19h à 21h ### À la salle de danse du gymnase de l’Université (1er étage, 2 allée du Château à Orléans) Gratuit, ouvert à tou•te•s sans niveau requis Sur inscription auprès du CCNO Le CCNO organise des ateliers chorégraphiques en partenariat avec le SUAPSE et le Bouillon — Centre culturel de l’Université d’Orléans, qui proposent une traversée de différents univers chorégraphiques en lien avec les programmations danse du Bouillon et de la Scène nationale d’Orléans. L’atelier est ouvert à tou.te.s sans niveau requis : étudiant•e•s, salarié•e•s et enseignant•e•s de l’université, habitant•e•s du quartier de La Source. ☺ Timothé Ballo S’il a commencé par une formation de comédien, Timothé Ballo, s’est très vite tourné vers la danse. Il a été interprète pour plusieurs chorégraphes, tels que Germaine Acogny, Ketty Noël, Mohamed Toe ou Gabi Glinz. Son parcours est jalonné de rencontres : Mark Tompkins, Vincent Motsoe ou encore Guillaume Siard du Ballet Preljocaj, auprès duquel il perfectionne sa technique et parfait sa formation de danseur. Timothé Ballo participe en tant qu’interprète à de nombreuses créations dont “Bougouri” d’Anouska Brodacz, “Bintou Were, l’opéra du Sahel” chorégraphié par Germaine Acogny et Flora Thefaine, “Zones humides imaginaires” de Ketty Noël, en tant que stagiaire il participe aux répétions de “Blanche neige” et de la création de “Suivrons mille ans de calme“ avec des danseurs du ballet Bolchoï de Moscou et du ballet Preljocaj chorégraphié par Angelin Preljocaj, il danse avec le GUID (Groupe Urbain d’Intervention Dansé) du ballet Preljocaj. Cofondateur de la compagnie Nyaga, avec Hannah Wood Il crée et danse “Entre nous…”. Lauréat du programme “Visas pour la création 2010 de Cultures France”, il présente, à l’issue d’une résidence de création, son solo “Mon secret”, au sein du Ballet Preljocaj et du centre chorégraphique national d’Orléans, qu’il jouera ensuite, dans différents espaces en France et à l’étranger. En 2014, suite à une commande du centre chorégraphique d’Orléans, il crée et interprète “là où tu es” présenté au Frac Centre d’Orléans, lors de la journée du patrimoine culturel. D’août à Octobre 2018 et d’avril à mai 2019, il est interprète dans “La flûte enchantée ou le chant de la mère” de Mozart, mis en scène par Roméo Castellucci, orchestré par Antonello Manacorda et chorégraphié par Cindy Van Acker, présenté à l’opéra théâtre royal de la Monnaie à Bruxelles et à l’opéra de Lille en France. En décembre 2018 et septembre 2019, il interprète le personnage Ethiopien Abebe Bikila premier marathonien africain noir, à remporter les jeux olympiques en 1960, en courant les pieds nu à Rome, pièce de théâtre, danse et de musique, à partir du livre “Vaincre à Rome” de l’ écrivain Sylvain Coher, avec le théâtre charbon, mise en scène par Thierry Falvisaner et présenté au Théâtre Gérald Philippe à Orléans. En novembre 2019, il est invité par Josef Nadj qui lui propose de participer en tant que danseur interprète à sa nouvelle création qui sera en tournée dès juin 2020. Timothé Ballo est diplômé d’état français, DE (Diplôme d’état) dans l’enseignement de la danse contemporaine. ★ Spectacle ★ Vaincre à Rome de Thierry Falvisaner avec Timothé Ballo 3 et 4 février 2022 au Bouillon, centre culturel de l’Université d’Orléans

