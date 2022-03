Atelier de danse avec Simon Dimouro UFR STAPS, 21 mars 2022, Orleans.

Atelier de danse à l’Université ——————————- ### avec Simon Dimouro, chorégraphe et interprète de _Prémices_ ### Lundi 21 mars 2022, 18h30-20h30 À la salle de danse du gymnase de l’Université (1er étage, 2 allée du Château à Orléans) – Gratuit, ouvert à tou•te•s sans niveau requis Le CCNO organise des ateliers chorégraphiques en partenariat avec le SUAPSE et le Bouillon — Centre culturel de l’Université d’Orléans, qui proposent une traversée de différents univers chorégraphiques en lien avec les programmations danse du Bouillon et de la Scène nationale d’Orléans. L’atelier est ouvert à tou.te.s sans niveau requis : étudiant•e•s, salarié•e•s et enseignant•e•s de l’université, habitant•e•s du quartier de La Source. ☺ Simon Dimouro est né en 1990 à Tours. Il commence la danse hip hop à l’âge de 10 ans. Désireux de consolider ses acquis techniques et de développer de nouvelles compétences artistiques, il intègre à l’âge de 21 ans, à Bordeaux, la Formation professionnelle de la compagnie Rêvolution (premier centre de formation pour interprètes hip hop en France). Dès sa première année, il est repéré par Anthony Egea, directeur artistique de la compagnie Rêvolution, qui l’intègre en tant qu’interprète pour une tournée internationale avec le spectacle Urban Ballet. Emprunt d’une curiosité grandissante, à partir de 2013 il participe à des créations aussi atypiques qu’éclectiques, en intégrant la compagnie X-press, la Ridzcie, la compagnie Faizal Zeghoudi, la compagnie Karine Saporta, la compagnie Next Zone (Copenhague) et le projet “Répertoire” de Mourad Merzouki.Habité par un besoin de créer, à ses 22 ans, il signe le premier volet d’un solo “Rencontre” . Il affirme sa singularité grâce à un univers chorégraphique hybride, sensible, musical et instinctif. Parallèlement à son activité d’interprète, Simon Dimouro décide de fonder la compagnie Entité en 2015 et devient artiste associé au conservatoire Francis Poulenc, Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours de 2015 à 2017. Il intervient depuis 2019 pour le Centre Chorégraphique National de Tours, direction Thomas Lebrun ainsi que pour le Centre Chorégraphique National d’Orléans, direction Maud Le Pladec dans différents projets et dans le milieu scolaire. Il est le premier danseur à faire rentrer la danse Hip Hop au Conservatoire Francis Poulenc de Tours et au Conservatoire à Rayonnement Départemental D’Orléans ★ SPECTACLE ★ _Prémices_ de Simon Dimouro mardi 22 mars, 20h au Théâtre d’Orléans ☞ Réservations : En ligne ccn-orleans.com Par téléphone au 02 38 62 41 00 Par mail [reservation@ccn-orleans.com](mailto:reservation@ccn-orleans.com)

