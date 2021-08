Atelier de danse avec Phia Ménard Centre Chorégraphique National d’Orléans, 13 décembre 2021, Orleans.

Atelier de danse avec Phia Ménard

Centre Chorégraphique National d’Orléans, le lundi 13 décembre à 19:00

Lundi 13 décembre, 19h – 21h avec Phia Ménard au CCNO – 37 rue du Bourdon Blanc Ne pas se résoudre aux schémas de l’assignation et du pouvoir en interrogeant la chair du regardant. Convoquer les peurs et la possibilité d’une projection organique dans le corps de l’acteur aux prises avec des éléments pour extraire le jugement. Démonter les codes sociaux et de représentations pour faire émerger le singulier par un théâtre non pas de monstration mais à subir ou à vivre. “Je revendique un théâtre de la chair et de mythe, où l’acteur, l’actrice, prête son corps au regardant pour lui permettre de sentir l’acte et non seulement écouter un discours. ” Phia Ménard propose un atelier en lien direct avec sa pratique et autour de sa dernière création _La Trilogie des Contes Immoraux (Pour Europe)_. Phia Ménard est directrice artistique et interprète de la Compagnie Non Nova, qu’elle fonde à Nantes en 1998 avec l’envie de porter un regard différent sur l’appréhension de la jonglerie, de son traitement scénique et dramaturgique. Non nova, sed nove (Nous n’inventons rien, nous le voyons différemment) en est un précepte fondateur. En 2008, elle initie un processus de recherche intitulé I.C.E pour Injonglabilité Complémentaire des Eléments , qui consiste en une approche créative, intellectuelle et imaginative autour de la notion de transformation, d’érosion ou de sublimation de matières ou matériaux naturels comme la glace, l’eau, le vent…et de leurs interactions avec les comportements humains, corporels ou psychiques. Plusieurs cycles ont été initiés depuis 2008 : Les Pièces de Glace : P.P.P., ICE MAN et Black Monodie ; Les Pièces du Vent : L’après-midi d’un foehn version 1, L’après-midi d’un foehn, VORTEX et Les Os Noirs ; Les Pièces de l’Eau et de la Vapeur : Belle d’Hier et Saison Sèche ; Les Pièces de la Sublimation : Contes Immoraux – Partie 1 : Maison Mère, No Way et La Trilogie des Contes Immoraux (Pour Europe) créée au Festival d’Avignon en juillet 2021. Ses spectacles sont présentés sur les scènes françaises et à travers le monde dans plus de 50 pays.

10 €

Atelier le lundi 13 décembre, de 19h à 21h, avec Phia Ménard, chorégraphe de “La Trilogie des Contes Immoraux (Pour Europe)”, au CCNO

Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans Loiret



2021-12-13T19:00:00 2021-12-13T21:00:00