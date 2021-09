Orleans Centre Chorégraphique National d'Orléans Loiret, Orléans Atelier de danse avec Max Fossati, assistant de 3 works for 12 de Alban Richard Centre Chorégraphique National d’Orléans Orleans Catégories d’évènement: Loiret

Atelier de danse Lundi after work avec Max Fossati, assistant de 3 works for 12 de Alban Richard Lundi 11 octobre, 19h – 21h au CCNO — 10€ / 8 € carte Scène nationale et abonné·e CCNO Durée 2h Max Fossati participe depuis 2002 aux projets d’Alban Richard en tant qu’interprète principalement et en tant qu’assistant. Depuis 2008, il est invité à suivre le processus « danse » de Rosalind Crisp sous forme de créations et de performances. Il a entre autre travaillé avec Lionel Hoche, Olivia Grandville, Gabriel Hernandez, Osman Khelili, Odile Duboc, Virginie Mirbeau et Françoise Tartinville, Camille Cau. Il propose dans cet atelier une plongée dans cette nouvelle création d’Alban Richard. Atelier en lien avec le spectacle : [3 works for 12 de Alban Richard](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/-works-for-59.html?article=2385) Mardi 12 octobre, 20h30, au Théâtre d’Orléans — Programmation de la Scène nationale d’Orléans

Sur inscription, 10€ / 8 € carte Scène nationale et abonné·e CCNO

