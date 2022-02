Atelier de danse avec Julia B. Laperrière Centre Chorégraphique National d’Orléans, 24 février 2022, Orleans.

Atelier de danse —————- ### avec Julia B. Laperrière, ### chorégraphe de « Dangereuses » Jeudi 24 février, 19h-21h au CCNO – Gratuit, sur inscription Durée 2h “Que serait la femme dangereuse, ou l’humain dangereux? Comment cultiver un corps résistant à l’oppression, comment cultiver le plaisir dans nos connexions humaines ? Dans la semaine de travail au CCN, je m’intéresserai à l’intersection possible du corps guerrier avec le corps sensuel et sensible. Percevoir la douceur, la vulnérabilité, la force et la brutalité non pas comme des opposés, mais plutôt intéressée par leur rencontre et la manière dont elle se produit. Cet atelier sera un partage des découvertes de la semaine. “ ☺ Julia B. Laperrière est une artiste québécoise voguant entre Berlin, Montpellier et Montréal, et la mixité des langues, des lieux, des pratiques, des gens et des genres (identitaires comme artistiques) font partie intégrante de sa pratique. En 2021, elle termine le Master Exerce à ICI-CCN Montpellier en collaboration avec l’Université Paul-Valéry 3. Dernièrement, elle s’est plongée dans une recherche sur l’idée de la femme dangereuse et s’intéresse au genre et à la sexualité, aux possibilité d’intimités nouvelles et aux danses dangereuses. Julia B. Laperrière présente ses oeuvres en Allemagne, en France, en Norvège, en Italie et au Canada. ☞ RÉSERVATIONS En ligne ccn-orleans.com Par téléphone 02 38 62 41 00 Sur place aux horaires d’ouverture

