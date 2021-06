Orléans Campo Santo Loiret, Orléans Atelier de danse avec Djino Alolo, interpète de « Omma » de Josef Nadj Campo Santo Orléans

Atelier de danse avec Djino Alolo, interpète de « Omma » de Josef Nadj Campo Santo, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Orléans. Atelier de danse avec Djino Alolo, interpète de « Omma » de Josef Nadj

Campo Santo, le vendredi 16 juillet à 18:30

Vendredi 16 juillet, 18h30 – 20h30 avec Djino Alolo au Campo Santo (entrée côté ESAD – Rue Dupanloup) pour les adultes De retour dans un travail chorégraphique de groupe, Josef Nadj réunit pour cette nouvelle création huit interprètes originaires du Mali, Sénégal, Côte d’ivoire, Burkina Faso, Congo Brazzaville et République démocratique du Congo. Djino Alolo est un danseur, chorégraphe et rappeur né en République Démocratique du Congo. Il crée le groupe Bad Boyz en 2004 qui est élu meilleur groupe de street dance de Kisangani en 2009 et 2011. Il a collaboré avec Olivier Dubois, Christina Towle, Dominique Brun ou encore Boris Charmatz. Depuis 2018, Djino Alolo est directeur artistique de l’Atelier Piki Piki et organise Piki Piki Festival à Kisangani. En lien avec le spectacle _Omma_ de Josef Nadj programmé par la Scène nationale d’Orléans le samedi 17 juillet , 20h30, au Théâtre d’Orléans. Atelier le vendredi 16 juillet, 18h30 – 20h30, avec Djino Alolo, interpète de « Omma » de Josef Nadj Campo Santo Campo Santo, orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T18:30:00 2021-07-16T20:30:00

Détails Autres Lieu Campo Santo Adresse Campo Santo, orléans Ville Orléans lieuville Campo Santo Orléans