Orleans Centre Chorégraphique National d'Orléans Loiret, Orléans Atelier de danse avec Caroline Eckly et Mathias Stoltenberg Centre Chorégraphique National d’Orléans Orleans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Atelier de danse avec Caroline Eckly et Mathias Stoltenberg Centre Chorégraphique National d’Orléans, 15 novembre 2021, Orleans. Atelier de danse avec Caroline Eckly et Mathias Stoltenberg

Centre Chorégraphique National d’Orléans, le lundi 15 novembre à 19:00

Lundi 15 novembre, 19h – 21h avec Caroline Eckly et Mathias Stoltenberg au CCNO – 37 rue du Bourdon Blanc Programmée par la Scène nationale d’Orléans avec le spectacle _Soufflette_, Carte Blanche est la compagnie nationale norvégienne de danse contemporaine. Deux des quartorze interprètes de la compagnie, Caroline Eckly et Mathias Stoltenberg proposent un atelier autour de cette création, chorégraphiée par l’artiste français François Chaignaud.

10 €

Atelier le lundi 15 novembre, de 19h à 21h, avec Caroline Eckly et Mathias Stoltenberg, danseur.euse.s de Carte Blanche, compagnie nationale de Norvège, au CCNO Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T19:00:00 2021-11-15T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Centre Chorégraphique National d'Orléans Adresse 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Ville Orleans lieuville Centre Chorégraphique National d'Orléans Orleans