Atelier de danse africaine Capbreton, 15 septembre 2021, Capbreton.

Atelier de danse africaine 2021-09-15 16:00:00 – 2021-09-15 Place Yann du gouf Médiathèque

Capbreton Landes

À travers l’histoire de cet arbre, les artistes souhaitent sensibiliser les enfants à l’évolution de la nature en s’appuyant sur les quatre éléments (l’eau, le vent, la terre et le feu) au travers des saisons africaines (saison sèche, des pluies, du vent). La volonté de la compagnie est de permettre aux enfants d’aborder les différences et les points communs entre deux cultures dans un esprit ludique, fantaisiste et poétique.

Gratuit // Parents/enfants ( à partir de 5 ans)

Réservation au : 05 58 72 21 61

+33 5 58 72 21 61

