Atelier de culture Occitane Razac-d’Eymet, 5 mai 2022, Razac-d'Eymet.

Atelier de culture Occitane Salle du Conseil Mairie Razac-d’Eymet

2022-05-05 18:15:00 – 2022-05-05 Salle du Conseil Mairie

Razac-d’Eymet Dordogne

Les Amis du Moulin de Citole vous invite à un atelier autour de la culture Occitane.

Des troubadours aux écrivains et poètes contemporains, ce sont plusieurs milliers d’œuvres en langue occitane qui sont à notre disposition ! Patrick CHALMEL, né à Creysse en Dordogne, a publié des livres de contes bilingues et d’apprentissage de la langue (vocabulaire et grammaire), il nous a fait l’honneur de sa présence lors d’ateliers.

Nous abordons la culture occitane par le biais de la lecture et l’étude d’œuvres diverses en langue d’Oc.

Si vous désirez découvrir ou approfondir vos connaissances occitanes par le biais de la littérature n’hésitez pas à nous rejoindre. Cet atelier bimensuel a été créé par l’Association des Amis du Moulin de Citole afin de maintenir localement le patrimoine culturel.

+33 6 51 32 53 29

Salle du Conseil Mairie Razac-d'Eymet

