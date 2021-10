Genève Maison de l'alimentation MA-Terre Genève Atelier de cuisine «zéro déchet» Maison de l’alimentation MA-Terre Genève Catégorie d’évènement: Genève

En utilisant toutes sortes de déchets alimentaires ou de restes auxquels on offre une seconde vie. Pour cet atelier hors du commun, précédé d’une présentation sur le gaspillage alimentaire, ma-terre a convié Sonia Ezgulian. Journaliste et auteure de nombreux ouvrages sur la question, Sonia a également tenu un restaurant gastronomique à Lyon. Au menu : des mets concoctés avec des déchets et des restes. Tout public, gratuit, certificat COVID exigé Lieu : Ma-terre, 2, chemin Moïse-Duboule, 1209 Genève Inscriptions : [[contact@ma-terre.ch](mailto:contact@ma-terre.ch)](mailto:[contact@ma-terre.ch](mailto:contact@ma-terre.ch)); par téléphone : 078 667 57 97 Tout public, gratuit, certificat COVID exigé Lieu: ma-terre, 2, chemin Moïse-Duboule, 1209 Genève Inscriptions: [contact@ma-terre.ch](mailto:contact@ma-terre.ch) ou par téléphone : 078 667 57 97 Cet atelier est proposé dans le cadre du [Forum de l’alimentation durable](https://www.geneve.ch/fr/actualites/dossiers-information/automne-gout/forum-alimentation-durable)

Gratuit

Le gaspillage alimentaire est un véritable fléau qui plombe le bilan carbone de la planète. Comment y remédier? Maison de l’alimentation MA-Terre Chemin Moïse-Duboule 2, 1209 Genève Genève Petit-Saconnex et Servette

2021-10-14T18:00:00 2021-10-14T21:30:00

