Abigail Antilen est membre de l’Alliance des chefs Slow Food. D’origine chilienne, cette cheffe de talent vous apprend à créer un menu d’exception à base exclusivement de produits du terroir genevois, à l’exception des épices. Tout public, gratuit, certificat COVID exigé Lieu: ma-terre, 2, chemin Moïse-Duboule, 1209 Genève Inscriptions: [[contact@ma-terre.ch](mailto:contact@ma-terre.ch)](mailto:contact@ma-terre.ch) ou par téléphone : 078 667 57 97 Cet atelier est proposé dans le cadre du [Forum de l’alimentation durable](https://www.geneve.ch/fr/actualites/dossiers-information/automne-gout/forum-alimentation-durable)

Se régaler avec des mets gastronomiques confectionnées avec des ingrédients locaux et sans protéines animales, c’est ce que ma-terre vous propose, dans le cadre du Forum de l’alimentation durable. Maison de l’alimentation MA-Terre Chemin Moïse-Duboule 2, 1209 Genève Genève Petit-Saconnex et Servette

