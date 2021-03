Montreuil Jardin de RU! Montreuil, Seine-Saint-Denis Atelier de Cuisine Solidaire Jardin de RU! Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Atelier de Cuisine Solidaire Jardin de RU!, 23 février 2021-23 février 2021, Montreuil. Atelier de Cuisine Solidaire

du mardi 23 février au mardi 1 juin à Jardin de RU!

Récolte Urbaine propose le mardi après-midi un atelier de cuisine à destination des gens du quartier, afin d’apprendre ensemble une recette qui permette notamment de cuisiner des invendus ou des fruits/légumes de récupération. Atelier de cuisine pour apprendre une ou plusieurs recettes et partager un moment convivial Jardin de RU! 2 rue de la Montagne Pierreuse, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-23T14:00:00 2021-02-23T16:30:00;2021-03-02T14:00:00 2021-03-02T16:30:00;2021-03-09T14:00:00 2021-03-09T16:30:00;2021-03-16T14:00:00 2021-03-16T16:30:00;2021-03-23T14:00:00 2021-03-23T16:30:00;2021-03-30T14:00:00 2021-03-30T16:30:00;2021-04-06T14:00:00 2021-04-06T16:30:00;2021-04-13T14:00:00 2021-04-13T16:30:00;2021-04-20T14:00:00 2021-04-20T16:30:00;2021-04-27T14:00:00 2021-04-27T16:30:00;2021-05-04T14:00:00 2021-05-04T16:30:00;2021-05-11T14:00:00 2021-05-11T16:30:00;2021-05-18T14:00:00 2021-05-18T16:30:00;2021-05-25T14:00:00 2021-05-25T16:30:00;2021-06-01T14:00:00 2021-06-01T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Jardin de RU! Adresse 2 rue de la Montagne Pierreuse, 93100 Montreuil Ville Montreuil