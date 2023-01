ATELIER DE CUISINE SAINE AUTOUR DES PROTEINES VEGETALES Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’Évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault atelier de réalisation et d’échanges autour de l’alimentation, thème du 4 fevrier les protéines végétales animé par Françoise Moulieres naturopathe samedi 4 février de 9h00 12H30 2 rue bara Clermont l’Hérault espace sante bien etre PAF 30 euros réservation au 0617825445 Atelier de réalisation et d’échanges autour de l’alimentation.

Thème de ce jour : les protéines végétales

Animé par Françoise Moulieres, naturopathe. +33 6 17 82 54 45 association mieux vivre enssemble

