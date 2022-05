Atelier de cuisine, Rouleaux de printemps Châtillon-sur-Seine, 14 mai 2022, Châtillon-sur-Seine.

Atelier de cuisine, Rouleaux de printemps Office de Tourisme du Châtillonnais 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine

2022-05-14 – 2022-05-14 Office de Tourisme du Châtillonnais 1 Rue du Bourg

Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Sous les conseils du chef Alexandre, essayez-vous au travail de la feuille de riz, de l’art d’émincer et tailler les légumes dans un atelier gourmand sur les rouleaux de printemps ! Réalisez, dégustez, et repartez avec 4 rouleaux chacun.

Matériel à prévoir : 2 torchons propre, 1 couteau éminceur, 1 mandoline, 1 couteau d’office et 1 planche de cuisine.

25€, à partir de 16 ans.

Inscription et règlement obligatoires au 00 33 (0)3 80 91 13 19 ou contact@tourisme-chatillonnais.fr

contact@tourisme-chatillonnais.fr +33 3 80 91 13 19

Sous les conseils du chef Alexandre, essayez-vous au travail de la feuille de riz, de l’art d’émincer et tailler les légumes dans un atelier gourmand sur les rouleaux de printemps ! Réalisez, dégustez, et repartez avec 4 rouleaux chacun.

Matériel à prévoir : 2 torchons propre, 1 couteau éminceur, 1 mandoline, 1 couteau d’office et 1 planche de cuisine.

25€, à partir de 16 ans.

Inscription et règlement obligatoires au 00 33 (0)3 80 91 13 19 ou contact@tourisme-chatillonnais.fr

Office de Tourisme du Châtillonnais 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine

dernière mise à jour : 2022-04-29 par