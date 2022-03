Atelier de cuisine – Le Hamburger printannier Charolles, 13 avril 2022, Charolles.

Atelier de cuisine – Le Hamburger printannier La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles

2022-04-13 – 2022-04-13 La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon

Charolles Saône-et-Loire Charolles

EUR 8.5 Découvrez des recettes de saison gourmandes, partagez un bon moment en famille et régalez-vous de ce que vous aurez cuisiné ! Les ateliers de cuisine sont ouverts à tous. Les enfants sont sensibilisés à l’équilibre alimentaire et découvrent le plaisir de cuisiner et de déguster.

Sur réservation, présence d’un adulte obligatoire.

contact@maison-charolais.fr +33 3 85 88 04 00 http://www.maison-charolais.com/

Découvrez des recettes de saison gourmandes, partagez un bon moment en famille et régalez-vous de ce que vous aurez cuisiné ! Les ateliers de cuisine sont ouverts à tous. Les enfants sont sensibilisés à l’équilibre alimentaire et découvrent le plaisir de cuisiner et de déguster.

Sur réservation, présence d’un adulte obligatoire.

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles

dernière mise à jour : 2022-02-08 par