Brezons Brezons Brezons, Cantal Atelier de cuisine “Le Délicieux” Brezons Brezons Catégories d’évènement: Brezons

Cantal

Atelier de cuisine “Le Délicieux” Brezons, 22 octobre 2021, Brezons. Atelier de cuisine “Le Délicieux” 2021-10-22 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-22 16:00:00 16:00:00 Salle des fêtes Robert Védrenne Le bourg

Brezons Cantal Brezons EUR 5 Atelier de cuisine à l’honneur de la recette du film “Délicieux” dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Brezons, Cantal Autres Lieu Brezons Adresse Salle des fêtes Robert Védrenne Le bourg Ville Brezons lieuville 44.96709#2.80801