Atelier de cuisine La Ferté-Milon, 12 novembre 2022, La Ferté-Milon.

Atelier de cuisine La Ferté-Milon

2022-11-12 15:00:00 – 2022-11-12 17:00:00

La Ferté-Milon Aisne La Ferté-Milon

22.5 22.5 A vos tabliers ! Préparez un plat avec 100% de produits locaux. Jérôme Bray, chef du restaurant la Tulipe, vous guide, étape par étape, pour concocter des ravioles de volaille. Accompagnées d’une farce aux champignons et d’une émulsion au chèvre, elles vous séduiront lors de la dégustation. Savoir-faire et saveurs seront au rendez-vous ! À partir de 18 ans. Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

A vos tabliers ! Préparez un plat avec 100% de produits locaux. Jérôme Bray, chef du restaurant la Tulipe, vous guide, étape par étape, pour concocter des ravioles de volaille. Accompagnées d’une farce aux champignons et d’une émulsion au chèvre, elles vous séduiront lors de la dégustation. Savoir-faire et saveurs seront au rendez-vous ! À partir de 18 ans. Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/atelier-de-cuisine

A vos tabliers ! Préparez un plat avec 100% de produits locaux. Jérôme Bray, chef du restaurant la Tulipe, vous guide, étape par étape, pour concocter des ravioles de volaille. Accompagnées d’une farce aux champignons et d’une émulsion au chèvre, elles vous séduiront lors de la dégustation. Savoir-faire et saveurs seront au rendez-vous ! À partir de 18 ans. Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

OTRV

La Ferté-Milon

dernière mise à jour : 2022-03-03 par