. payant billetterie 15€ + (frais de loc) Venez participer à un atelier de cuisine géorgienne avec la cheffe Magda Gegenava ! Après avoir été en résidence au sein du restaurant d’insertion du Refugee Food Festival à Ground Control, Magda est aujourd’hui cheffe de son propre comptoir géorgien « Chez Magda » à La Rotonde Stalingrad.

La cheffe Magda Gegenava vous emmène à la découverte des plats Géorgiens de Noël, le temps d’un atelier de cuisine à HOBA ! L’atelier sera suivi d’une dégustation tou.te.s ensemble A propos de Magda Gegenava Magda est originaire de Géorgie, un pays situé sur les rives de la mer Noire et niché aux pieds des montagnes du Caucase qu’elle a dû fuir pour des raisons politiques. Après un séjour en Ukraine, elle rejoint la France en 2014 où elle peut trouver refuge en obtenant l’asile avec son mari et leurs quatre enfants.

Forte de sa maîtrise de toutes sortes de plats de l’Est (russes, ukrainiens, géorgiens…) que sa grand-mère lui a inculqué dans le restaurant familial à Tbilissi, Magda fait le pari de réussir son intégration professionnelle grâce à la cuisine. Elle s’attache à faire découvrir les saveurs méconnues de son pays natal, dont la capitale Tbilissi est réputée pour être l’ancienne capitale gastronomique de l’Union Soviétique et le berceau du vin. À propos de Refugee Food Le projet Refugee Food* vise à faire évoluer les regards portés sur les personnes réfugiées, faciliter leur insertion professionnelle dans la restauration, œuvrer pour une alimentation juste, durable et diversifiée, pour tous. www.refugee-food.org Détail du menu à venir Atelier ouvert à tous.tes & accessible pour à tous les niveaux culinaires. billetterie 15€ + (frais de loc) HOBA 43 45 Rue Bernard Buffet 75017 Paris Contact : https://hoba.paris/evenement/atelier-de-cuisine-georgienne-de-fete/ https://hoba.paris/evenement/atelier-de-cuisine-georgienne-de-fete/

Lieu HOBA Adresse 43 45 Rue Bernard Buffet Ville Paris

