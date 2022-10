Atelier de cuisine fête des morts mexicaine HOBA, 6 novembre 2022, Paris.

Le dimanche 06 novembre 2022

de 11h00 à 13h00

. payant 50€ + (frais de location)

Préparez des tamales avec Mercedes Ahumada, cuisinière traditionnelle mexicaine !

La cheffe Mercedes Ahumada vous invite à célébrer El día de muertos en préparant les célèbres tamales lors d’un atelier de cuisine mexicaine, le dimanche 6 novembre à HOBA.

El día de muertos, ou La fête des morts du Mexique, fait partie de la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Il s’agit de l’une des traditions les plus anciennes et importantes pour les mexicains. Ce n’est pas une « mode » ou une « tendance », c’est une manière de concevoir la mort et de la fêter.

Le tamal (tamales au pluriel) est une préparation d’origine préhispanique, consommée dans plusieurs pays d’Amérique latine. En général on le prépare avec de la pâte de maïs ou des tubercules moulus et la plupart du temps farci d’aliments divers; il est généralement enveloppé dans des feuilles de maïs ou de bananier et cuit à la vapeur. Au Mexique, il se prépare avec de la pâte de maïs (masa) et du saindoux de porc; il peut être rempli de sauce, de légumes ou de viande; en général il est enveloppé dans des feuilles de maïs ou de bananier (ou autres plantes à grandes feuilles) et cuit à la vapeur. Des tamales sucrés sont également préparés. Les garnitures peuvent être variées : porc, poulet, bœuf, fromage, haricots, légumes ou fruits.

HOBA Parc Martin Luther King, 44 Rue Bernard Buffet 75017 Paris

Contact : https://hoba.paris/evenement/atelier-de-cuisine-fete-des-morts-mexicaine/

