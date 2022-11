Atelier de cuisine érythréenne de fête HOBA Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier de cuisine érythréenne de fête HOBA, 18 décembre 2022, Paris. Le dimanche 18 décembre 2022

de 11h00 à 13h00

. payant Billetterie : 15€ + (frais de location) Venez participer à un atelier de cuisine Érythréenne avec la cheffe Samia Hassan ! La cheffe Samia Hassan vous emmène à la découverte des plats Érythréens de Noël, le temps d’un atelier de cuisine à HOBA ! L’atelier sera suivi d’une dégustation tous ensemble Détail du menu à venir. À propos de Refugee Food Le projet Refugee Food* vise à faire évoluer les regards portés sur les personnes réfugiées, faciliter leur insertion professionnelle dans la restauration, œuvrer pour une alimentation juste, durable et diversifiée, pour tous. www.refugee-food.org HOBA 43 45 Rue Bernard Buffet 75017 Paris Contact : https://hoba.paris/evenement/atelier-de-cuisine-erythreenne-de-fete/ https://hoba.paris/evenement/atelier-de-cuisine-erythreenne-de-fete/

hoba

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu HOBA Adresse 43 45 Rue Bernard Buffet Ville Paris lieuville HOBA Paris Departement Paris

HOBA Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier de cuisine érythréenne de fête HOBA 2022-12-18 was last modified: by Atelier de cuisine érythréenne de fête HOBA HOBA 18 décembre 2022 HOBA Paris Paris

Paris Paris